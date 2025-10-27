Conte ritrova un’altra pedina fondamentale: oltre a Rrahmani, si rivedrà anche Hojlund!

In vista della sfida al Lecce in programma nel tardo pomeriggio di domani, che aprirà il turno infrasettimanale di Serie A, Antonio Conte ritrova per il suo Napoli due pedine fondamentali. Già detto di Amir Rrahmani, pronto a riprendere il suo posto al centro della difesa, il portale TuttoNapoli segnala che per la gara del Via del Mare sarà arruolabile anche Rasmus Hojlund, out nelle ultime tre partite.
Sarà poi il tecnico azzurro, si legge ancora, a valutare il loro impiego, se dal primo minuto oppure a gara in corso.