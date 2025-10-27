Carlo Tarallo: “La partita è stata condizionata dalla gestione complessiva dei cartellini”

Quali sono le differenze tra il Napoli di Conte e quello di Spalletti che non riuscì a reagire alla sconfitta subita, a campionato già vinto, dal Milan?

“Conte, probabilmente lì sta la differenza. Poi, quel Napoli era una squadra piena di talento, ma molto giovane, e mentalmente non era ancora strutturata per assorbire colpi del genere. La squadra di quest’anno, invece, è più solida e più esperta. Politano, Di Lorenzo, la coppia centrale Rrahmani e Jesus, c’è più spessore.

E poi Conte ha fatto passare un messaggio molto chiaro ai giocatori: ‘Verranno qui per ammazzarci davanti al nostro pubblico, e noi non dobbiamo permetterglielo’. La reazione è stata il frutto di quella mentalità.