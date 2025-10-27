Calvarese: “Mariani l’avrei evitato, i corsi e ricorsi storici esistono”

“Non credo che Mkhitaryan-Di Lorenzo sia un episodio da rigore, così come non credo che Dumfries-Anguissa sia un episodio da rigore. Si tratta di due episodi difficili e proprio per questo non valutabili dall’assistente a 25-30 metri. Mariani è vicino, valuta e riparte, fischia dopo 5 secondi, distante dall’area. Di Lorenzo è davanti, è in anticipo e a Milano non c’era un calciatore in anticipo, lì erano alla stessa altezza. E, il movimento di Mkhitaryan depotenzia il rigore. Sono dettagli talmente difficili che serve il Var proprio perché in campo si fa fatica, lo abbiamo messo per questo! Figuratevi se riesce vedere tutto ciò l’assistente.

Quando ho visto la designazione di Rocchi sono rimasto sorpreso, io Mariani l’avrei evitato, per opportunità non lo avrei designato anche perché c’erano altri arbitri e con un precedente così fresco avrei evitato. I corsi e ricorsi storici purtroppo per gli arbitri esistono e I’ho vissuto sulla mia pelle, ho sbagliato nel 2014 con Cuadrado e nel 2021 ho avuto un altro episodio sempre con lui. Alcune volte sono d’accordo nel fermare gli arbitri. Quando sei sotto l’ottica mediatica, ci sta che si vada in serie B, lontano dai riflettori per ritrovare la forma. Non sto dicendo di fermare tutti attenzione, anche perchè se li fermiamo tutti dove si va a finire! Mi preoccuperei della tecnica perché se devo fermare 10 persone tra arbitri, Var ed assistenti poi chi ci va in campo”.