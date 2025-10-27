Big Rom e Kevin: colpi durissimi per Napoli e Nazionale

Il 14 agosto a Castel di Sangro fu Lukaku, sabato sera al Maradona è toccato a De Bruyne. Big Rom ancora non sa quando potrà rientrare in campo, ma tornerà a Napoli in questa settimana. Intanto, il suo amico Kevin, uscito in lacrime, dovrà cominciare le valutazioni e l’iter riabilitativo. Scrive il CdS: “Colpo durissimo per il Napoli e per la nazionale belga, ora costretta ad affrontare le gare di qualificazione al Mondiale di novembre senza due colonne, due leader. Anche Conte ha perso un leader, il capocannoniere della squadra in campionato e in generale insieme con McTominay e Hojlund, e ora aspetta di capire l’entità dell’ennesima emergenza. Cioè quanto dovrà fare a meno di Kevin e in che modo dovrà ridisegnare la squadra dopo due mesi di 4-1-4-1 con il tridente di un 4-3-3 più tipico. Nessuno si aspetta sorprese positive, anzi regna il pessimismo: inevitabile, dicevamo, alla luce di tutto quanto è accaduto al Maradona dal minuto 33 in poi. A seconda di ciò che sarà, e dopo aver valutato la situazione da ogni angolatura possibile, saranno stabilite modalità e tempi di recupero. L’ultima scena dei Fab Four, intanto, resterà a lungo nella memoria del popolo azzurro: Napoli-Inter 3-1, gol di De Bruyne, McTominay e Anguissa. Arrivederci a presto”

