Anguissa – Rendimento da big e risulta il migliore tra i centrocampisti del Napoli
Il Napoli ha messo in mostra talento e forza contro l’Inter, due qualità perfettamente rappresentate da Franck Anguissa. Il camerunense è stato ancora una volta protagonista assoluto, insieme agli altri due pilastri del centrocampo azzurro, tutti andati a segno: prima De Bruyne, preciso dal dischetto dove si è pure infortunato, poi McTominay e infine proprio Anguissa. Servito da Neres, il numero 99 ha seminato il panico tra i difensori nerazzurri, concludendo l’azione con un sinistro potente e preciso che ha fissato il 3-1 e chiuso la partita. Un gol che racchiude tutta la sua prestazione, in una parola: dominante. Migliore in campo per la Gazzetta (7,5 in pagella, come McTominay) e pure per la Lega Serie A, Anguissa si conferma una pedina imprescindibile per il Napoli e una certezza al fantacalcio. Chi temeva un ridimensionamento con l’arrivo di De Bruyne si è già dovuto ricredere: dopo appena otto giornate, Franck ha confermato di essere il centrocampista da bonus che ogni fantallenatore sogna.
Anguissa: I SUOI FANTANUMERI
Valutato 38 crediti, erano 29 a inizio stagione, Franck Anguissa si sta confermando uno dei migliori centrocampisti al fantacalcio. Alla consueta continuità e solidità nei voti, il camerunense sta aggiungendo un contributo crescente in termini di bonus. Dopo i 6 gol e 4 assist della scorsa stagione, nelle prime 8 giornate è già arrivato a quota 3 reti – contro Inter, Genoa e Cagliari – oltre a un assist nella sfida con la Fiorentina. Anche i voti parlano chiaro: mai sotto la sufficienza, diversi 7 e 7,5 e nessun malus per una fantamedia di 7,9, la stessa di Modric. Al Fantacampionato Gazzetta, tra i centrocampisti, solo Nico Paz è riuscito a fare meglio finora. Fonte: Gazzeta