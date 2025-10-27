Anguissa – Rendimento da big e risulta il migliore tra i centrocampisti del Napoli

Il Napoli ha messo in mostra talento e forza contro l’Inter, due qualità perfettamente rappresentate da Franck Anguissa. Il camerunense è stato ancora una volta protagonista assoluto, insieme agli altri due pilastri del centrocampo azzurro, tutti andati a segno: prima De Bruyne, preciso dal dischetto dove si è pure infortunato, poi McTominay e infine proprio Anguissa. Servito da Neres, il numero 99 ha seminato il panico tra i difensori nerazzurri, concludendo l’azione con un sinistro potente e preciso che ha fissato il 3-1 e chiuso la partita. Un gol che racchiude tutta la sua prestazione, in una parola: dominante. Migliore in campo per la Gazzetta (7,5 in pagella, come McTominay) e pure per la Lega Serie A, Anguissa si conferma una pedina imprescindibile per il Napoli e una certezza al fantacalcio. Chi temeva un ridimensionamento con l’arrivo di De Bruyne si è già dovuto ricredere: dopo appena otto giornate, Franck ha confermato di essere il centrocampista da bonus che ogni fantallenatore sogna.