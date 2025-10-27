NewsCalcioRassegna Stampa

Ancora tre gare tutte d’un fiato per il Napoli, si comincia domani

By Emilia Verde
0

Il Napoli affronterà domani il Lecce allo stadio Via del Mare, e poi sabato il Como, e poi l’Eintracht Francoforte in Champions League martedì prossimo, insomma ancora tre gare tutte d’un fiato. Il Corriere dello Sport scrive: “Domani il Lecce, sabato il Como, martedì prossimo l’Eintracht Francoforte per la Champions League. Una partita dopo l’altra all’orizzonte per il Napoli: anche per questo motivo Conte valuta diversi cambi per la prossima. Senza De Bruyne si tornerà al 4-3-3, il vestito dello scudetto – non l’unico ma quello principale – rivisto proprio dopo l’uscita del belga per infortunio sabato. Pronte tante novità in tutti i reparti per dare spazio a chi sta giocando meno e per preservare le energie di chi ha dato tutto contro l’Inter”.

