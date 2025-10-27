“ADL ha messo grande impegno per restare ad alti livelli nel calcio! Napoli bello da vedere”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Salite sulla giostra, Marco Fassone (ex direttore generale del Napoli fra il 2010 e il 2012) si è soffermato ulteriormente sul club azzurro.

“De Laurentiis ha deciso sin dall’inizio della sua avventura che il centro delle sue attenzioni si sarebbe spostato sul calcio rispetto al cinema. Ha destinato 5 o 6 anni per imparare tutto ciò che poteva di questo mondo sconosciuto. Credo che dopo di me, quando il Napoli stava diventando una realtà importante perché avevamo vinto e partecipato alla Champions ha iniziato a capire tutte le dinamiche iniziando a gestire personalmente tutto, con Chiavelli, il grande consulente finanziario e fiscale. E’ andato avanti mettendoci la testa e l’impegno perché si fa sentire, decide anche le piccole cose ed è la metodologia dei grandi imprenditori di una volta: essere padroni, ma anche molto presenti. Essere disciplinati senza farsi coinvolgere troppo ed è vincente perché il Napoli non ha problemi, è un bel modello da guardare”.