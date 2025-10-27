A Lecce ritornano tutti i supporters: nessuna restrizione

Trasferte vietate o comunque difficili nell’ ultimo periodo per i supporters azzurri. Domani, invece, gli uomini di Conte ritroveranno i tifosi in quel di Lecce. Scrive il CdS: “Tutti, s’intende, anche quelli residenti in Campania e nella provincia napoletana: nessuna restrizione, insomma, a differenza di quanto è accaduto all’Olimpico Grande Torino per la sfida con il Toro e a San Siro per lo scontro diretto con il Milan; al Franchi, invece, pochi biglietti per la partita con la Fiorentina a causa dei lavori. In totale, nel settore riservato agli ospiti dello stadio Via del Mare, saranno più o meno 700 gli spettatori al seguito degli azzurri. Prima di Lecce, l’ultima trasferta a cui i tifosi del Napoli hanno partecipato in massa è stata quella del 23 agosto al Mapei di Reggio Emilia, per l’esordio in campionato con il Sassuolo. A seguire, doppio impegno ravvicinato al Maradona: la squadra di Conte, infatti, affronterà sabato alle 18 il Como in Serie A e martedì 4 novembre alle 18.45 l’Eintracht Francoforte, nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. Due sold out attesi”