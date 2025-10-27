NewsCalcioRassegna Stampa

A centrocampo dominio azzurro, quando Zambo sta così i tre punti sono sicuri

By Giuseppe Sacco
Anguissa 8  Il gol è un capolavoro di esuberanza e di tecnica per il modo in cui travolge la difesa interista, evita Dumfries e incrocia il sinistro. Dentro i suoi 90 minuti ci sono volume di gioco, contrasto e duelli (ben 7 vinti). Il migliore.

Gilmour 6,5  Lo scozzese non sgarra. Regìa pulita, essenziale.

McTominay 8  Fa la differenza nel cuore del centrocampo. Si incolla a Barella, aggiunge dinamismo, firma il raddoppio con una prodezza balistica per coordinazione, potenza e precisione.

 

De Bruyne 6,5  Segna il rigore e alza bandiera bianca, uscendo in lacrime

 

Dalle pagine del CdS

