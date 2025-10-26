Adnkronos News

Ucraina, ancora droni russi contro Kiev: morti e feriti nella capitale

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Un nuovo attacco russo con droni ha colpito nella notte Kiev, causando tre morti e almeno 27 feriti, tra cui sei bambini, secondo quanto riferito dal sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. I frammenti dei droni sono caduti su diversi edifici residenziali nei distretti di Desnyansky e Obolonsky, provocando incendi e danni strutturali. "Diversi droni russi sono stati avvistati sopra la città: restate nei rifugi", aveva avvertito in precedenza l’amministrazione militare di Kiev. L’attacco arriva appena un giorno dopo un'altra serie di bombardamenti con droni e missili che avevano ucciso quattro persone e ferito una ventina di civili nella capitale.  Intanto, sul fronte diplomatico, il presidente statunitense Donald Trump ha ridimensionato le possibilità di un vertice con Vladimir Putin, affermando di "non voler perdere tempo", mentre a Washington proseguono contatti informali tra emissari del Cremlino e funzionari della sua amministrazione. 
—internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Amici, le anticipazioni di oggi domenica 26 ottobre: Emma superospite

Adnkronos News

Lazio-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Adnkronos News

Che tempo che fa, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 26 ottobre

Adnkronos News

Fiorentina-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.