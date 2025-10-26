Adnkronos News

Trump arriva in Malesia, il tour comincia con la ‘Donald dance’

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Donald Trump sbarca in Malesia e si presenta ballando. Il presidente degli Stati Uniti inizia il tour in Asia con la prima tappa e, dopo un lunghissimo viaggio partito da Washington, tocca terra in Malesia.  All'accoglienza con danze tradizionali, Trump risponde con la sua caratteristica Trump dance che riscuote un enorme successo, a quanto pare, coinvolgendo anche il premier malese Anwar Ibrahim. 
—internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Terremoto ai Campi Flegrei, sciame sismico tra Pozzuoli, Bacoli e Quarto

Adnkronos News

Bel tempo in arrivo ma per poco, dopo il sole ancora temporali: previsioni meteo

Adnkronos News

Terremoto, in provincia di Avellino ancora una scossa 2.1 nella notte

Adnkronos News

Ucraina, ancora droni russi contro Kiev: morti e feriti nella capitale

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.