Tessitore: “Camarda dal primo minuto, Sottil può mettere in difficoltà Di Lorenzo. Il Lecce attaccherà anche contro il Napoli”

Niccolò Tessitore, match analyst di Lecce, è stato intervistato ai microfoni di Tuttonapoli.net, ecco un estratto dell’intervista.

Di Francesco ha annunciato che farà dei cambi: ci dai la probabile formazione?

“Secondo me conferma il 4-3-3. In porta Falcone, in difesa potrebbe togliere Danilo Veiga per mettere Kouassi, al centro Gaspar e Tiago Gabriel anche se potrebbe lanciare Siebert, poi a sinistra Gallo. A centrocampo rimetterà Coulibaly, rimarrà Ramadani e il terzo sarà Berisha. Cambia la punta, togliendo Stulic e mettendo dal primo minuto Camarda, che è uno che lotta con il coltello tra i denti; sugli esterni Pierotti e se avrà recuperato Sottil, che aveva un affaticamento muscolare e doveva tornare già con l’Udinese, altrimenti Banda.”

Chi è il giocatore più pericoloso che il Napoli dovrebbe temere?

“L’anno scorso con il Venezia, Di Francesco aveva fatto 0-0 con il Napoli ma attaccando e secondo me farà lo stesso martedì. A livello individuale il Napoli deve stare attento a Sottil, anche perchè ho visto che Di Lorenzo non è proprio in forma in questo periodo e se in campo uno come Sottil può metterlo in difficoltà. Mentre uno schema tattico che il Lecce fa molto bene è l’inserimento della mezz’ala. Per il resto, Camarda è uno che si trova sempre al posto giusto al momento giusto, anche nei rimpalli…”