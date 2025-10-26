Adnkronos News

Terremoto in Irpinia, sindaco Montefredane: “Allestiti due punti accoglienza, in centro caduti calcinacci”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “Abbiamo allestito due punti di accoglienza per la popolazione. Molti hanno paura e non vogliono rientrare a casa”. A dirlo all'Adnkronos Ciro Aquino, sindaco di Montefredane, il comune della provincia di Avellino epicentro del terremoto di magnitudo 4 avvenuto stasera poco prima delle 22. Entrambi i punti di accoglienza sono stati attivati in collaborazione con la Protezione Civile Regionale e con la Misericordia. “Da una prima ispezione con le torce è stata riscontrata la caduta di calcinacci da alcuni edifici del centro storico e si vedono crepe. Ho diramato – spiega il sindaco – l’ordinanza per la chiusura delle scuole nella giornata di lunedì, per poter eseguire le verifiche sugli edifici”. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

D’Urso flop a Ballando con le stelle, Lucarelli: “Sei diventata il…

Adnkronos News

Marina Berlusconi contro le “due facce” della giustizia. L’Anm:…

Adnkronos News

Gp Messico, pole di Norris davanti a Leclerc e Hamilton

Adnkronos News

Trump: “Hamas restituisca subito corpi ostaggi. Presto forza di pace a…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.