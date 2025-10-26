Statistiche e migliori in campo degli azzurri di ieri sera al Maradona

Il Napoli si impone per 3-1 sull’Inter al Diego Armando Maradona, nella sfida di Serie A del 25 ottobre 2025. Una prova di forza, intensità e qualità da parte degli uomini di Antonio Conte, capaci di ribaltare un avvio equilibrato e di imporsi con pieno merito grazie a una prestazione collettiva di altissimo livello.

Factory della Comunicazione

Marcatori e cronaca

33′ Kevin De Bruyne (Napoli) – Rigore trasformato con freddezza dopo un fallo in area su Giovanni Di Lorenzo: 1-0.

54′ Scott McTominay (Napoli) – Inserimento perfetto su assist di Politano, diagonale preciso: 2-0.

59′ Hakan Çalhanoğlu (Inter) – Accorcia le distanze dal dischetto: 2-1.



66′ Frank Anguissa (Napoli) – Conclude una splendida azione corale e chiude i conti: 3-1.

Statistiche principali

Possesso palla: Inter 56,6 % – Napoli 43,4 %

Tiri totali: Napoli 15 (8 in porta) – Inter 9 (3 in porta)

Corner: Napoli 5 – Inter 4

Falli commessi: Napoli 13 – Inter 11

Migliori in campo

Il centrocampo del Napoli è stato il vero motore della vittoria. Una prestazione straordinaria per intensità, equilibrio e qualità:

• Frank Anguissa – Potenza e continuità, sigla anche il gol del 3-1 che chiude la gara.

• Kevin De Bruyne – Guida la squadra, apre le marcature dal dischetto e imposta il gioco con classe.

• Scott McTominay – Inarrestabile negli inserimenti, segna la rete del 2-0 e domina in mezzo al campo.

Conclusione

Il 3-1 del Napoli sull’Inter è un manifesto di calcio moderno e aggressivo. Gli azzurri confermano di avere profondità, equilibrio e mentalità vincente: ingredienti fondamentali per continuare a sognare in grande.

Articolo a cura di Giovanni Mirengo