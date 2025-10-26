CalcioNapoliNews

Spinazzola, sempre più vicino il prolungamento di contratto

By Gabriella Calabrese
Un prolungamento di contratto che diventa sempre più reale. Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, lo scrive su X e riguarda il Napoli, nella fattispecie Leonardo Spinazzola: “Leonardo Spinazzola è sempre più vicino a prolungare il suo contratto con il Napoli fino al 2027 con opzione per il 2028 al raggiungimento di determinate condizioni. #trasferimenti”. Di seguito il post originale del giornalista:

 

