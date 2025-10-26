Sinner dopo vittoria di Vienna: “Non è stato semplice, ma non ho mai mollato”

(Adnkronos) –

Jannik Sinner esulta dopo aver vinto l'Atp 500 di Vienna. Oggi, domenica 26 ottobre, il tennista azzurro ha battuto il tedesco Alexander Zverev in finale, riuscendo a rimontare in tre set con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5. "Non è stata una finale semplice. Nel primo set ho avuto delle opportunità, ma non le ho sfruttate. Perso il set ho comunque cercato di stare lì mentalmente, di giocare il mio tennis migliore quando contava. Il terzo è stato un po' come andare sulle montagne russe. Ma ci sono stati momenti in cui ho sentito la palla molto bene", ha detto Sinner a caldo durante la premiazione. Sinner ha accusato un accenno di crampi al termine del terzo set: "Alla fine è stato difficile anche per questo, ma è stato importante stare lì, non mollare. Ho fatto le scelte giuste, servire bene e risparmiare energie nei miei turni di battuta è stato molto importante". Poi il numero due del mondo è passato ai ringraziamenti. "Grazie al mio team, al sostegno che mi mostrate. Riuscite a comprendermi anche se a volte non è semplice. Qui c'è la mia famiglia e la mia fidanzata. Grazie anche a tutti quelli che hanno fatto il tifo da casa", ha sottolineato Sinner durante la cerimonia di premiazione, mentre addosso gli nevicano coriandoli. Non mancano le parole di apprezzamento per l'avversario battuto in finale e per chi organizza il torneo, "che è sempre speciale per me".

