Si ritrovano i “martelli” ed un super Politano: il Cds vota gli azzurri
Risposta tecnica, tattica e psicologica: è stato tutto ciò la prestazione ed il risultato degli azzurri ieri al Maradona contro l’Inter. Una squadra che reagisce da grande squadra ad assenze, difficoltà e lavori in corso. Queste le valutazioni del CdS:
Conte 8 – Ritrova il vecchio Napoli, lo spirito dello scudetto, due martelli come McTominay e Anguissa. Indovina l’impostazione e il modo in cui aggiusta l’assetto dopo il ko di De Bruyne.
Di Lorenzo 7 Non sbaglia un intervento, fa il solito elastico con Politano.
Juan Jesus 7 Toglie il respiro a Lautaro e Bonny, è un mastino.
Buongiorno 6 Mezzo voto in meno perché prende male il rigore che rimette (per pochi minuti) l’Inter in partita.
Politano 7,5 Il vero segreto di Conte. Fa un lavoro straordinario senza smarrire qualità di colpi e inventiva. Entra nell’azione del 3-1.Elmas (35’ st) sv
Anguissa 8 Il gol è un capolavoro di esuberanza e di tecnica per il modo in cui travolge la difesa interista, evita Dumfries e incrocia il sinistro. Dentro i suoi 90 minuti ci sono volume di gioco, contrasto e duelli (ben 7 vinti). Il migliore.
Gilmour 6,5 Lo scozzese non sgarra. Regìa pulita, essenziale.
McTominay 8 Fa la differenza nel cuore del centrocampo. Si incolla a Barella, aggiunge dinamismo, firma il raddoppio con una prodezza balistica per coordinazione, potenza e precisione.
Spinazzola 7 Una sola imperfezione in avvio, copre bene la fascia, interpreta più ruoli e il suo lancio per il raddoppio di McTominay è da trequartista. Lo guarda, lo vede, lo mette davanti a Sommer.
Neres 7 Fa soffrire Acerbi con i suoi tipici strappi, cuce il gioco, legge l’inserimento di Anguissa. Quel ruolo lo faceva ai tempi dell’Ajax.
De Bruyne 6,5 Segna il rigore e alza bandiera bianca, uscendo in lacrime.
Olivera (37’ pt) 7 Si applica su Dumfries, “scherza” con Luis Henrique.