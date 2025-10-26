Si ferma anche Neres, out per la gara col Lecce

Il Napoli giocherà di nuovo martedì 28 ottobre, per la nona di campionato contro il Lecce, e dovrà fare a meno, oltre che di De Bruyne, fermatosi proprio ieri sera nella gara contro l’Inter, anche di Neres. IL Corriere dello Sport scrive: “Avrà meno tempo di riposarsi invece il Napoli, in campo già martedì pomeriggio a Lecce. Conte dovrà fare a meno anche di De Bruyne e Neres, gli ennesimi infortunati di questo tormentato avvio di stagione del Napoli. Assenze che potrebbero costringere Antonio a valutare il ritorno al tridente puro, ma ci sono due giorni per trovare una soluzione. Le sue idee possono fare la differenza, ieri se ne sono accorti tutti. Anche quelli che erano pronti a fare il funerale”.

Factory della Comunicazione