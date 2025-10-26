Serie A, Torino-Genoa 2-1 (0-1): Maripan firma la rimonta, Paleari salva nel finale

Dopo l’impresa con il Napoli, il Torino conferma il buon momento superando in rimonta il Genoa per 2-1 in una soleggiata mattinata all’Olimpico Grande Torino. Non è stata una partita semplice per i granata, costretti a rincorrere un avversario partito meglio e più aggressivo nei duelli.

Il Genoa, infatti, approccia la gara con grande intensità e dopo appena sette minuti trova il vantaggio. Ekhator scappa sulla corsia destra e mette un pallone teso in area: Asllani interviene in maniera imprecisa e la sfera carambola sui piedi di Thorsby, che da sinistra insacca alle spalle di Paleari, titolare al posto dell’infortunato Israel. L’intuizione di Vieira di schierare lo scandinavo come esterno sinistro si rivela subito vincente. I liguri insistono: Malivonkyi impegna il portiere con una conclusione violenta, mentre Thorsby sfiora il raddoppio di testa su cross di Norton-Cuffy. Poco dopo, Ekhator spreca una grande occasione calciando alto da ottima posizione dopo un errore della difesa granata.

Il Torino fatica a trovare ritmo e idee, affidandosi alle giocate individuali. Al 38’ Simeone si procura una punizione dal limite, Asllani calcia forte ma la barriera respinge; sulla ribattuta Maripan costringe Leali a un intervento decisivo. Lo stesso difensore cileno si rende ancora pericoloso nel finale di primo tempo, ma il pari non arriva.

Nella ripresa il Toro cambia marcia e cresce minuto dopo minuto. Maripan si conferma tra i più attivi, sfiorando il gol di testa su calcio d’angolo, ma è al 63’ che la partita si riapre: Sabelli tenta di anticipare Adams su un cross dalla destra, ma tocca il pallone in modo sfortunato e infila la propria porta per l’1-1.

Trovato il pareggio, i granata spingono sull’onda dell’entusiasmo. Ngonge entra e mette in difficoltà Leali con due conclusioni pericolose, mentre Zapata e Colombo danno peso all’attacco nel finale. L’occasione decisiva arriva al 90’: su un corner dalla destra, Maripan raccoglie la respinta corta e calcia al volo di destro sotto la traversa, firmando il 2-1.

Nel recupero Paleari diventa protagonista salvando il risultato con due parate d’istinto, prima su punizione e poi sul sinistro di Cornet. Il Torino conquista così tre punti pesanti e sale all’undicesimo posto, mentre per il Genoa arriva la quinta sconfitta in otto gare e l’ultimo posto in classifica.

A cura di Vincenzo Buono

IL TABELLINO

TORINO (3-5-2): Paleari 7; Tameze 6, Maripan 7, Coco 6.5; Pedersen 6.5, Casadei 6.5, Asllani 6 (15’st Ismajli 6), Vlasic 5 (15’st Ngonge 6), Biraghi 5.5 (15’st Lazaro 6.5); Adams 5.5 (28’st Gineitis 6), Simeone 5 (38’st Zapata sv). In panchina: Popa, Siviero, Masina, Dembele, Ilkhan, Ilic, Aboukhlal, Njie. Allenatore: Baroni 6.5.

GENOA (4-2-3-1): Leali 6.5; Ellertsson 5.5, Østigard 5.5, Vasquez 6, Sabelli 5 (33’st Cornet 5.5); Frendrup 6.5 (33’st Onana 6), Masini 6; Norton-Cuffy 6, Malinovskyi 5 (42’st Colombo sv), Thorsby 7 (42’st Vitinha sv); Ekhator 5.5 (16’st Ekuban 5.5)). In panchina: Siegrist, Sommariva, Martin, Otoa, Gronbaek, Messias, Carboni, Cuenca, Fini, Cornet, Venturino. Allenatore: Vieira 5.5.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo 6.

RETI: 7’pt Thorsby, 18’st aut. Sabelli, 45’st Maripan.

NOTE: Giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Frendrup, Casadei, Ekhator, Vlasic.

Angoli: 9-1.

Recupero: 1′, 5′.