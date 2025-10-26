fuorigioco semiautomatico
Serie A, lunch match Torino/Genoa: le formazioni ufficiali

By Gabriella Calabrese
Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato, la domenica di Serie A prosegue con il lunch match delle 12.30 che mette di fronte Torino/Genoa, gara valida per l’ottava giornata del torneo. I tecnici delle due squadra hanno da poco reso note le formazioni ufficiali con cui intendono dare il via alla partita:

TORINO (3-5-2): Paleari; Tamèze, Coco, Maripán; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Adams, Simeone. Allenatore: Marco Baroni

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vásquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Thorsby; Ekhator. Allenatore: Patrick Vieira

 

