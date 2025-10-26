Serie A – Le partite delle 15.00: Dybala porta la Roma in cima! Pari tra Verona e Cagliari

Due partite molto importanti alle 15 di oggi.
A Sassuolo la Roma trema all’inizio, con i padroni di casa che hanno più di un’occasione per passare in vantaggio. La paura passa al minuto 16’ quando Paulo Dybala, si traveste da trascinatore e sulla ribattuta centrale di Muric arriva per primo mandando il pallone in fondo alla rete.
Il Sassuolo tenta una timida reazione ma non riesce a trovare la via della porta.
Nella seconda frazione i giallorossi hanno più di una chance per chiuderla, sopratutto con Wesley, che però è più volte, impreciso. Resta uno spiraglio per i padroni di casa che però non ne approfittano.
Vince quindi la Roma che, grazie alla sconfitta dell’Inter e al pareggio del Milan, è prima in classifica insieme al Napoli.
IL TABELLINO
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna (39′ pt Cande), Doig; Thorstvedt (15′ st Vranckx), Matic, I. Konén(36′ st Laurienté); Berardi (15′ st Volpato), Pinamonti, Fadera (36′ st Cheddira). In panchina: Turati, Nyarko, Zacchi, Paz, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Iannoni, Pierini. Allenatore: Grosso.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley (42′ st Rensch), Cristante (21′ st Pellegrini), M. Koné, Tsimikas (1′ st Hermoso); Bailey (5′ st Dovbyk), El Aynaoui; Dybala (21′ st Soulé). In panchina: Vasquez, Gollini, Ferguson, Ziolkowski, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, Ghilardi, El Shaarawy. Allenatore: Gasperini.
ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.
RETE: 16′ pt Dybala.
Ammoniti: Mancini, Thorstvedt, Doig, Hermoso, Volpato.
Angoli: 6-6.
Recupero: 3′; 5′.
A Verona invece si gioca un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.
I padroni di casa accarezzano soltanto l’idea di vincere la prima partita stagionale ma rimangono ancora a mani vuote, portando a casa solo un pareggio.
Grande protagonista Giovane che fornisce sia l’assist a Gagliardini che a Gift Orban per il 2-0 dell’Hellas.
Il Cagliari però non ci sta e al 77’ la riapre con Idrissi.
Gli ospiti si versano in attacco nel tentativo di evitare la sconfitta e ci riescono grazie a Felici, che al 90’ fissa il risultato sul 2-2 finale.
IL TABELLINO
VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez (16’pt Bella-Kotchap), Nelsson, Valentini; Belghali (25’st Cham), Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro (1’st Bernede), Bradaric Giovane (33’st Sarr), Orban (33’st Harroui). In panchina: Perilli, Toniolo, Frese, Ebosse, Slotsager, Santiago, Niasse, Mosquera, Ajayi. Allenatore: Zanetti.
CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Idrissi; Obert, Liteta (1’st Adopo), Prati (41’st Mazzitelli), Folorunsho (17’st Pavoletti), Palestra (33’st Felici); Gaetano (17’st Luvumbo); Borrelli. In panchina: Ciocci, Sarno, Luperto, Rodriguez, Rog, Cavuoti, Kilicsoy, Esposito. Allenatore: Pisacane 6.
ARBITRO: Dionisi di L’Aquila.
RETI: 23’pt Gagliardini, 14’st Orban, 32’st Idrissi, 47’st Felici.
Ammoniti: Akpa Akpro, Gagliardini, Nelsson, Obert, Pavoletti, Mazzitelli, Borrelli.
Angoli: 3-2.
Recupero: 4′, 6′.
A cura di Sara Di Fenza