Serie A: Fiorentina-Bologna 2-2, succede di tutto nel finale al Franchi

Partita vivace quella giocata oggi alle 18 tra Fiorentina e Bologna al Franchi. Vivace, dinamica, maschia ma che il Bologna sembrava aver messo sul binario della vittoria grazie al gran goal di Castro di destro al volo sotto l’incrocio e il tap-in vincente di Cambiaghi. Ma nel calcio si sa, basta poco: dal terzo goal annullato per il Bologna al primo rigore per la Fiorentina, realizzato da Gudmundsson al 73’. Dopo esattamente dieci minuti cambia di nuovo la partita: espulsione di Holm che regala 10 minuti finali alla Fiorentina di arrembaggio alla porta di Skorupski. Pareggio trovato al 93’ grazie ad un altro rigore per la Fiorentina, questa volta sul dischetto si presenta Kean, che regala il primo punto ai suoi tifosi in casa. Negli ultimi secondi ci prova la Viola, prima con Piccoli di testa e poi con Dodò che però da solo l’illusione del goal alla panchina Viola.

TABELLINO FIORENTINA-BOLOGNA:

Marcatori: 25’ Castro (B), 52’ Cambiaghi (B), 73’ rig. Gudmundsson (F), 90+3’ rig Kean (B)

FIORENTINA (3-5-2): De Gea 6; Pongracic 5.5, Pablo Marì 5.5, Ranieri 5.5 (85’ Piccoli sv); Dodò 5.5, Mandragora (54’ Ndour 6), Nicolussi Caviglia 5 (65’ Sabiri 5.5), Fagioli 5.5 (54’ Dzeko 6), Gosens 5 (54’ Fortini 6); Gudmundsson 6.5, Kean 6.5. All. Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 7; Holm 5.5, Heggem 6.5, Lucumì 6.5, Miranda 6.5; Freuler 6, Ferguson 5.5; Orsolini 6 (77’ Bernardeschi 5), Fabbian 6 (77’ Pobega 6), Cambiaghi 7 (65’ Rowe 6, 86’ Casale sv); Castro 7 (65’ Dallinga 6). All. Italiano.

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Gosens (F), Freuler (B), Gudmundsson (G), Holm (B), Rowe (B), Lucumì (B)

Espulsi: Holm (B)