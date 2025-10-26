NewsCalcioNapoli

Saccani duro sul rigore a Di Lorenzo: “Decisione sbagliata, passano 8 secondi dal contatto. Il Var doveva intervenire per correggere l’errore”

By Emanuela Menna
L’ex arbitro Massimiliano Saccani, intervenuto ai microfoni di RaiSport, ha commentato il rigore concesso a Di Lorenzo dopo il contatto con Mkhitaryan. Ecco le sue dichiarazioni:

Il calcio di rigore è sbagliato, Mariani sbaglia a fischiare. Di Lorenzo viene toccato e passano 8 secondi prima del fischio di Mariani. La sensazione, come immagini, è che Di Lorenzo abbia cercato questo rigore allargando la gamba sinistra. E sia per entità che per dinamica, questo non è un rigore da fischiare.

Detto questo, l’altra cosa che non mi è piaciuta è il timing, passano 8 secondi, e l’unico che poteva indurre Mariani al fischio è stato l’assistente. Seconda cosa: doveva intervenire il Var per togliere questo calcio di rigore per ristabilire la verità del campo. E’ un chiaro ed evidente errore e non mi è piaciuta per niente l’interferenza dell’assistente dinanzi al non fischio di Mariani“.

