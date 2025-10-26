Politano risponde a Er Faina dopo il 3-1 all’Inter: «Un bacio, Damiano»

Il Napoli di Antonio Conte travolge l’Inter con un netto 3-1 al Maradona e, oltre al trionfo in campo, a infiammare la serata ci ha pensato anche Matteo Politano. L’esterno azzurro ha infatti dedicato un messaggio ironico all’influencer Damiano “Er Faina”, che solo pochi giorni fa, dopo il ko con il PSV, aveva provocato i tifosi partenopei e lo stesso allenatore con l’appellativo “Antonio Er Tennis Conte”.

«A difesa del triangolo che abbiamo sul petto. A riprova di quello che abbiamo nel cuore. Forza Napoli. Un bacio Damiano Er Faina», ha scritto Politano sui social, accompagnando le parole a una foto del match. Un modo elegante ma pungente per rispondere alle critiche e godersi la vittoria con il sorriso.

Grande entusiasmo anche sugli spalti, dove non sono mancate le presenze delle compagne dei calciatori. Lady De Bruyne ha condiviso una foto della figlia Suri con la maglia numero 11 del Napoli, mentre Debora Romano, compagna di Meret, ha documentato la serata in tribuna. Lady Lobotka ha invece postato una storia con la scritta “Bravo”, immortalando il Maradona illuminato dai flash dei tifosi a fine gara.

Sui social, anche i protagonisti in campo hanno celebrato il successo:

McTominay ha esultato scrivendo “Grande partita della squadra”, ricevendo un cuore da Pasquale Mazzocchi.

Spinazzola ha commentato con “Questi siamo noi”, subito stuzzicato da Politano con un ironico “sei bravino”.

Juan Jesus ha postato: “Vittoria sudata e meritata, reazione da squadra! Questo è lo spirito giusto, non ci fermiamo qui”.

E infine Billy Gilmour, con la sua didascalia in inglese: “All together, victorious”.

Un Napoli unito dentro e fuori dal campo, che festeggia con leggerezza ma anche con consapevolezza: la risposta più bella, come sempre, è arrivata dal campo.

