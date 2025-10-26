NewsCalcioInstagram Posts

Pampa Sosa sul rigore contestato: “Di Lorenzo in area diventa un attaccante, l’intervento c’è: per me è rigore!”

By Emanuela Menna
Roberto “Pampa” Sosa, allenatore ed ex centravanti del Napoli, ha commentato sui suoi profili sociali il rigore contestato dall’Inter. Ecco le sue parole:

Molto semplice, nel momento in cui Di Lorenzo entra in area non è più un difensore, diventa un attaccante. Quindi cosa deve fare un attaccante dentro l’area? Cercare di coprire la palla per poi poter calciare! Quindi il calciatore dell’Inter non riesce a rallentare e colpisce anche se in maniera leggera il calciatore del Napoli. Quindi rigore!”

