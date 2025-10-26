Nicotra: “Inter, Napoli e Milan sono le squadre più strutturate”

“Assolutamente sì. È facile puntare il dito su Tudor come principale responsabile, e chiaramente anche lui ha le sue colpe. Ma secondo me le responsabilità maggiori partono dalla dirigenza. In questo momento, qualunque allenatore arrivasse troverebbe enormi difficoltà nel ribaltare la situazione. Le grandi squadre che funzionano hanno una società solida alle spalle. Se la società non è forte, è semplice scaricare colpe sull’allenatore o sui giocatori. Ma la radice del problema, secondo me, è strutturale.”

“Questa domanda nasce anche osservando la situazione del Napoli, dove Conte sta vivendo un momento delicato. Bisognerà capire se lui abbia qualcosa in mente per il futuro. Si è parlato molto di un suo possibile ritorno alla Juventus, ma conosciamo Conte: spesso le sue parole e le sue decisioni possono cambiare in base ai risultati del momento. È ancora presto per trarre conclusioni. Il campionato è lungo, ci sono tante competizioni e il clima è teso un po’ ovunque. Ad oggi, però, direi che Inter, Napoli e Milan sono le squadre più strutturate, con l’Inter e il Napoli un passo avanti sotto diversi aspetti. Inoltre, Conte ci ha abituato alle sue uscite fumantine in conferenza, mentre a Napoli è successo post Psv per la prima volta. Ci sta che i tifosi partenopei siano preoccupati, ma con Conte può cambiare tutto in poco tempo.”