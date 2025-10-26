NewsCalcioNapoli

Napoli, la rinascita parte dal centrocampo: McTominay e Anguissa stendono l’Inter

Il ritorno alla vittoria degli azzurri passa dal centrocampo

By Sara Di Fenza
Il Napoli ritrova anima, forza e identità grazie al suo centrocampo. Contro l’Inter, la squadra di Antonio Conte cancella le incertezze delle ultime settimane e si impone con una prova di carattere e qualità. Dopo un avvio complicato, segnato dal rigore di De Bruynecostretto poi a uscire in lacrime per un brutto infortunio – gli azzurri soffrono l’assedio nerazzurro, ma nel secondo tempo cambiano marcia.

Scott McTominay e Zambo Anguissa diventano protagonisti assoluti, firmando due reti spettacolari che ribaltano la partita e riportano alla mente il Napoli brillante della scorsa stagione. Prima lo scozzese, servito da un ispirato Spinazzola, controlla e colpisce con un destro secco all’angolino; poi il camerunese, dopo una splendida azione personale, chiude i conti con un sinistro potente, trasformandosi quasi in un moderno Gullit.

In mezzo, il rigore di Calhanoglu aveva illuso l’Inter, ma il Napoli ha risposto con temperamento e lucidità, sostenuto da un Vanja Milinkovic-Savic ancora decisivo tra i pali.

Conte può sorridere: anche con De Bruyne fuori causa, McTominay e Anguissa dimostrano di essere i pilastri del progetto. I loro gol, oltre a garantire tre punti pesantissimi, riaccendono fiducia e ambizione. Il Napoli ritrova il suo spirito combattivo, fatto di coraggio e intensità, e invia un messaggio chiaro al campionato: è ancora vivo e pronto a lottare.

