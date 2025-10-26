Napoli, dolce, magica ed illuminata: il Natale inizia dal…cioccolato!

Dopo un lungo periodo di sobrietà, Napoli riscopre la magia del Natale con un progetto ambizioso e spettacolare: “Illuminiamo Napoli 2025”. Le luminarie natalizie, che mancavano da anni in molte zone della città, tornano a decorare strade, piazze e quartieri con oltre 150 km di luci, alberi monumentali e installazioni tridimensionali. Il progetto, frutto di un accordo tra il comune di Napoli e la Camera di Commercio, ha visto uno stanziamento di 4,8 milioni di euro, di cui 3 milioni coperti dall’ente camerale e 1,8 milioni da Palazzo San Giacomo. L’obiettivo è chiaro: restituire alla città un’atmosfera natalizia degna della sua storia e cultura, dopo anni in cui le luminarie erano state ridotte o assenti in molte aree. La data ufficiale di accensione è fissata per il 16 novembre 2025, con le luci che resteranno accese fino al 7 gennaio 2026. Già da ottobre, però, Napoli ha cominciato a vestirsi a festa, soprattutto in due punti strategici della città. A Piazza Borsa è comparso il primo grande albero, mentre tra Piazza Trieste e Trento e Piazza del Plebiscito, è tornata la tradizionale “palla” luminosa. Certo, con le temperature attuali è un po’ difficile riuscire a sentire l’aria natalizia, ci vorrà una grandissima forza d’immaginazione, ma con un minimo di impegno…si può fare! Le luminarie sono state installate in numerosi quartieri, dal centro storico al Vomero, passando per via Chiaia e Lungomare, tuttavia, come spesso accade, non sono mancate le polemiche: in alcune zone collinari, i cavi delle luci sono stati fissati direttamente ai tronchi degli alberi, suscitando critiche da parte di comitati locali e ambientalisti. In realtà, il ritorno delle luminarie, rappresenta molto più di una decorazione: è un segnale di rinascita, di voglia di comunità e di bellezza condivisa. Dopo anni di rinunce, Napoli sceglie di accendersi e di celebrare il Natale con luce e colore, offrendo a cittadini e turisti un’esperienza immersiva e festosa. “Illuminiamo Napoli 2025” non è solo un progetto di illuminazione, ma un invito a vivere la città con occhi nuovi, a riscoprire il piacere delle tradizioni e a lasciarsi incantare dalla magia del Natale, un ritorno che molti aspettavano e che finalmente è realtà. Intanto, in attesa che arrivi il 16 novembre, per i più golosi, è possibile prendere parte ad un evento dedicato al cioccolato che si svolgerà a Piazza Municipio dal 29 ottobre al 2 novembre (l’ingresso è gratuito). Chocoland è una delle fiere del cioccolato artigianale più attesa del centro-sud Italia, giunta alla sua quarta edizione. La piazza partenopea si trasformerà in un vero e proprio villaggio goloso, con stand di maestri cioccolatieri e pasticceri provenienti da tutta l’Italia e dall’estero. Saranno disponibili specialità tradizionali come il torrone dei morti e il croccante siciliano, oltre a proposte internazionali come il curtos ungherese e crepes di ogni tipo. L’edizione 2025 è dedicata ad Halloween, con scenografie a tema, “selfie zone terrificanti” e personaggi come l’uomo zucca e lo stregone. Ogni giorno sono previsti show cooking, laboratori tematici, spettacoli e attività per bambini e famiglie. Di sicuro, il drago luminoso sarà uno degli ospiti scenografici più attesi…L’appuntamento con il mondo della cioccolata è il 29 ottobre alle 17.00, per continuare fino al giorno 2 novembre dalle 10 del mattino fino a tarda sera. Napoli, magica e dolce, quindi…O meglio, dolce e magica…dal piacere della cioccolata alla commozione natalizia. Un periodo tutto da vivere e gustare, in tutti i sensi!

Factory della Comunicazione

Ludovica Raja