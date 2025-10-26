Mariani verso un mese di stop dopo Napoli-Inter: fermato anche l’assistente Bindoni

Dopo le polemiche seguite a Napoli-Inter, l’arbitro Maurizio Mariani è destinato a un periodo di stop di circa un mese. La decisione arriva dopo le valutazioni interne dell’AIA, che avrebbe giudicato insufficiente la direzione di gara del fischietto romano, in particolare per il contestato rigore assegnato ai partenopei per un contatto su Di Lorenzo.

Factory della Comunicazione

Anche l’assistente Filippo Bindoni dovrebbe essere fermato per un periodo più lungo, in attesa di ulteriori valutazioni. L’osservatore arbitrale, presente al “Maradona”, ha già trasmesso una relazione negativa, dopo aver avuto un confronto acceso tra Marotta e i rappresentanti dell’AIA.

Proprio la posizione del presidente dell’Inter è ora al vaglio: le sue proteste nel post-partita potrebbero essere ritenute eccessive, con il rischio di un provvedimento disciplinare.

In sintesi, la partita tra Napoli e Inter continua a far discutere non solo per gli episodi di campo, ma anche per le conseguenze disciplinari che potrebbero seguire nei prossimi giorni.

Fonte: Il Mattino