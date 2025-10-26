XCalcioNews

La moviola boccia Mariani, il CdS non ha clemenza. Un anno di dubbi per il romano

By Giuseppe Sacco
0

Pessima partita per Mariani (Il Cds vota 4): un rigore con tanti dubbi dato dall’assistente n. 1, Bindoni (il silenzio, a volte, è oro), uno chiaro dato con l’OFR, peggio di così. Troppo arrendevole sulla rissa che scoppia davanti alla panchina del Napoli. Non bene.

Factory della Comunicazione

ANNO DI DUBBI 
Contatto fra Mkhitaryan e Di Lorenzo, dubbi, tanti, gli stessi che fecero infuriare Conte lo scorso anno per il penalty in Inter-Napoli dopo un contatto leggero fra Anguissa e Dumfries. A rendere tutto quasi incredibile c’è che l’arbitro, oggi come allora, è lo stesso, Mariani. Torniamo a ieri sera: Di Lorenzo è davanti a Mkhitaryan, per difendere il pallone allarga la gamba sinistra e il nerazzurro lo tocca all’altezza del polpaccio. Nessuna infrazione di Acerbi, che si sdraia davanti ai due e tocca comunque prima il pallone. Rigore leggerino, di quelli che non piacciono a Rocchi. Ma in presenza di contatto, questo lo sanno anche i bambini, il VAR deve rimanere in silenzio. Come è successo. Ieri e un anno fa.

NO ROSSO 
Non era per Gilmour, ma per Di Lorenzo, il primo giallo del match: i due fanno fallo in sequenza e il fallo del capitano azzurro “salva” il compagno (era gioco fermo), poi ammonito nel recupero.

NETTO 
Gomito larghissimo di Buongiorno sul tocco di Lautaro: rigore chiaro, sfuggito a Mariani. OFR obbligatoria.

VAR: Marini 6,5   Fa quello che deve.

Potrebbe piacerti anche
News

Conte ha risposto così a Marotta: “Non ho mai chiesto ai miei presidenti di…

X

CdS Campania – “RIDE NAPOLI”. Conte zittisce l’Inter e…

News

Statistiche e migliori in campo degli azzurri di ieri sera al Maradona

News

RASSEGNA STAMPA – Prime pagine sportive del 26 ottobre

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.