La Gazzetta vota – Nella squadra di Conte delude solo Buongiorno, nei nerazzurri si salva Calhanoglu

Napoli Inter è stata una sfida giocata in modo ottimale dal Napoli, come confermano i tanti voti sufficienti sulle pagelle.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha votato le prestazioni dei calciatori di Napoli e Inter.

Nel Napoli il migliore è Anguissa (7.5), mentre l’unico insufficiente è Buongiorno (5.5). 7.5 anche per McTominay, mentre Juan Jesus ottimo (7).

Lato Inter invece sono tanti gli insufficienti. Si salvano Calhanoglu (6.5), il migliore, Dumfries, Bonny e Mkhitarian, tutti sufficienti. Il peggiore in campo è Acerbi (4.5).