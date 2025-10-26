Infortunio De Bruyne, dal Belgio ricordano l’operazione del 2023

Dopo aver tirato il rigore, il primo dei tre gol della vittoria del Napoli sull’Inter, Kevin De Bruyne si ferma. Il centrocampista si tocca la coscia e si appoggia ai compagni, non proseguirà la gara e resterà in stampelle. Il Corriere dello Sport scrive: “KDB esce dal campo dopo qualche minuto appoggiandosi ai membri dello staff medico del Napoli. Fatica a camminare. Quasi trattiene le lacrime. Guarderà il resto della partita fasciato e in stampelle da bordocampo. A fine partita lo raggiunge l’ex compagno al City Akanji a cui spiega il problema. I due parlano per diversi minuti. KDB non può festeggiare con i compagni la vittoria. Resta sconsolato ad assistere alla festa del Maradona nei pressi della panchina del Napoli. Conte al rientro dallo spogliatoio lo abbraccia. Lo consolano tutti. I tifosi applaudono. Sempre in stampelle, il belga rientra negli spogliatoi salutando la famiglia in tribuna. Dentro vive una serata complessa e piena di ombre. Dal Belgio dopo pochi minuti subito ricordano che proprio nel 2023 il giocatore fu operato per un problema atavico al bicipite femorale (per cui uscì anzitempo dalla finale Champions con l’Inter) che lo costrinse poi a restare ai box per quattro mesi e di cui ancora conserva un’evidente cicatrice dopo venti punti di sutura”.

