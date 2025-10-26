xr:d:DAEgyHqjzUw:5566,j:48435786097,t:23030909
Il nuovo Maradona: i dettagli del progetto del Comune

By Gabriella Calabrese
Il Comune di Napoli ha presentato il progetto per il restyling dello Stadio Maradona. Novità e dettagli della riqualificazione sono riportati dal quotidiano Il Mattino: “Uno dei punti centrali è la riapertura del terzo anello, che permetterà di recuperare circa diecimila posti, portando la capienza complessiva a oltre 65 mila spettatori. Ma la grande novità potrebbe essere l’eliminazione della pista di atletica, per avvicinare il pubblico al campo, in uno stadio “modello Maracanà”, come lo definiscono a Palazzo San Giacomo. Il campo verrebbe spostato più vicino alle tribune, riducendo la distanza dagli spalti a 7-10 metri contro gli attuali trenta. Non solo calcio, però. Il masterplan prevede anche una nuova copertura con pannelli fotovoltaici, un sistema di raccolta e riutilizzo delle acque piovane, e oltre 30 mila metri quadrati di spazi commerciali e di ristorazione. Ci sarà anche il museo “Maradona Experience”, dedicato al genio argentino e al legame eterno tra Napoli e il suo numero 10. Sul fronte logistico, è prevista la liberazione dell’area di via Tansillo circa 800 metri quadrati grazie proprio al recupero dei parcheggi sotterranei lato tribune e alla creazione di un nuovo accesso tra Curva B e Tribuna, utile ai mezzi pesanti per concerti ed eventi”.

