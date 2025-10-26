NewsCalcioRassegna Stampa

Il Napoli riaccende i motori in una notte magica

By Emilia Verde
0

Dopo la sconfitta col Torino, e quella in Champions League contro il PSV, il Napoli aveva bisogno di riscattarsi, e lo ha fatto in piena regola, così ha riacceso i motori in una notte magica al Maradona. Il Corriere dello Sport scrive: “De Bruyne su rigore, McTominay e Anguissa. Canta Napoli, si sono riaccese le torce del Maradona. “Siamo noi, siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi”. Sorpasso sul Milan, una notte da vecchi tempi e riecco il primo posto, in attesa della Roma. Conte ha ritrovato la sua creatura come spirito, assetto tattico e voglia di ringhiare su ogni pallone. Reazione forte dopo il ko di Torino e il crollo di Eindhoven. Sembrava la squadra dello scudetto. Antonio è saltato sulla preda e non l’ha mollata di un centimetro. Ha trasmesso rabbia e adrenalina, persino discutendo con Lautaro, carissimo nemico. Per Chivu uno schianto vero. Poca Inter, solo in avvio e in chiusura di primo tempo. Dopo l’intervallo scena muta, le praterie aperte verso Sommer. Difesa imbarazzante, eccesso di nervosismo. Il tecnico, non per caso, ha accusato i suoi giocatori di aver smarrito lucidità. Dovevano restare sul pezzo. Il Napoli, invece, ha ripreso a “sputare sangue” come pretende Conte. Può essere la svolta, a patto che i nuovi si inseriscano nel solco già tracciato”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

CdS – Stop De Bruyne, il Napoli perde un altro pezzo importante

News

Si ferma anche Neres, out per la gara col Lecce

Calcio

Due dati statistici su Napoli-Inter e De Bruyne

News

Un pò di numeri – Il Napoli non batteva l’Inter in casa dal 2023

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.