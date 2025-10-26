Il Napoli riaccende i motori in una notte magica

Dopo la sconfitta col Torino, e quella in Champions League contro il PSV, il Napoli aveva bisogno di riscattarsi, e lo ha fatto in piena regola, così ha riacceso i motori in una notte magica al Maradona. Il Corriere dello Sport scrive: “De Bruyne su rigore, McTominay e Anguissa. Canta Napoli, si sono riaccese le torce del Maradona. “Siamo noi, siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi”. Sorpasso sul Milan, una notte da vecchi tempi e riecco il primo posto, in attesa della Roma. Conte ha ritrovato la sua creatura come spirito, assetto tattico e voglia di ringhiare su ogni pallone. Reazione forte dopo il ko di Torino e il crollo di Eindhoven. Sembrava la squadra dello scudetto. Antonio è saltato sulla preda e non l’ha mollata di un centimetro. Ha trasmesso rabbia e adrenalina, persino discutendo con Lautaro, carissimo nemico. Per Chivu uno schianto vero. Poca Inter, solo in avvio e in chiusura di primo tempo. Dopo l’intervallo scena muta, le praterie aperte verso Sommer. Difesa imbarazzante, eccesso di nervosismo. Il tecnico, non per caso, ha accusato i suoi giocatori di aver smarrito lucidità. Dovevano restare sul pezzo. Il Napoli, invece, ha ripreso a “sputare sangue” come pretende Conte. Può essere la svolta, a patto che i nuovi si inseriscano nel solco già tracciato”.

