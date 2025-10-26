Napoli
Il Mattino – Top e flop di Napoli /Inter

By Giuseppe Sacco
0
Conte 8.5 A lezione di Antonio. Chivu dovrebbe ripassare per ore e ore la ragnatela che Conte ha costruito al Maradona. Ci mancava solo che gli rubassero la macchina e che gli scoppiasse il tubo dell’acqua a casa, per il resto gli è successo di tutto. Ma lui ha messo toppe ed esperienza, ridisegnando una squadra credibile non senza prendersi rischi. Dal 4-4-1-1 al 4-5-1 al 4-3-3. All’inizio si è inventato Neres falso nove, poi si inventa il Napoli senza De Bruyne che si fa male calciando un rigore. E ogni volta ne esce fuori una squadra più convincente: nella ripresa, c’è una organizzazione difensiva dove nessuno sbaglia nulla. A parte la sofferenza nel finale del primo tempo, Conte rimedia un controllo continuo del match. Lo domina a suo piacere. Pure la reazione su Lautaro serve per creare un’altra armatura attorno al suo Napoli.

MCTOMINAY 8 Spumeggiante, di un’intelligenza tattica rara. Bifronte. Una meraviglia, un tiro al volo straordinario. Nel momento della sofferenza. Da coppia fissa con Barella in mezzo al campo Difende lo spazio sul mediano italiano senza particolari sbavature. Lucido quando arriva nella trequarti nerazzurra.

ANGUISSA 8 Quando il gioco si fa duro, eccolo il più duro di tutti: che gol tutto da solo contro tutti. La sua gara è su Bastoni prima, Mkhitaryan poi. Sbava chilometri e chilometri di ragnatela. Il doppio compito in aggressione, poi va ad attaccare lo spazio proprio nella zona di Bastoni, creando tanti problemi alla difesa dell’Inter. Con l’ingresso di Zielinski cambia il dirimpettaio.   Fonte: Il Mattino

 

