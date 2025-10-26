Il Mattino – Top e flop di Napoli /Inter
Il big match del Maradona si conclude sul risultato di 3-1 per il Napoli di Conte. Ecco i voti, i top e i flop della partita.
MCTOMINAY 8 Spumeggiante, di un’intelligenza tattica rara. Bifronte. Una meraviglia, un tiro al volo straordinario. Nel momento della sofferenza. Da coppia fissa con Barella in mezzo al campo Difende lo spazio sul mediano italiano senza particolari sbavature. Lucido quando arriva nella trequarti nerazzurra.
ANGUISSA 8 Quando il gioco si fa duro, eccolo il più duro di tutti: che gol tutto da solo contro tutti. La sua gara è su Bastoni prima, Mkhitaryan poi. Sbava chilometri e chilometri di ragnatela. Il doppio compito in aggressione, poi va ad attaccare lo spazio proprio nella zona di Bastoni, creando tanti problemi alla difesa dell’Inter. Con l’ingresso di Zielinski cambia il dirimpettaio. Fonte: Il Mattino