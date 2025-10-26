Adnkronos News

Formula 1, oggi si corre il Gp del Messico – Diretta

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 26 ottobre, si corre il Gran Premio del Messico – in diretta tv e streaming – sul circuito dell'Autodromo Hermanos Rodriguez. Si ripartirà dalla pole position di Lando Norris. Il pilota britannico della McLaren ha chiuso le qualifiche con il miglior tempo in 1'15''586 davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.  Prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 fissato per il 9 novembre, quando andrà in scena il Gran Premio del Brasile.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Serie A, oggi Lazio-Juventus – Diretta

Adnkronos News

Mondiali su pista, Viviani chiude la carriera alla grande: vince l’oro…

Adnkronos News

Evelina Sgarbi: “Mio padre non è accudito bene dalla compagna”

Adnkronos News

Mattarella: “Pace va cercata, coltivata e osata”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.