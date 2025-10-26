NewsCalcioNapoli

Errore sul rigore in Inter-Napoli: per l’AIA sbagliano Mariani e l’assistente Bindoni

Dopo la revisione delle immagini, i vertici arbitrali giudicano inesistente il contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan

By Vincenzo Buono
Secondo gazzetta.it i vertici arbitrali, nei colloqui di queste ore e dopo aver rivisto le immagini, sono giunti alla conclusione che l’arbitro Mariani ha sbagliato ad assegnare il penalty, ma l’errore ancora più grave è dell’assistente Bindoni, ovvero colui che ha richiamato l’attenzione dell’arbitro inducendolo al fischio dopo che in un primo momento aveva lasciato correre. Nella dinamica della corsa i due calciatori sono a contatto, con Di Lorenzo che allarga la gamba per farsi colpire da Mkhitaryan. Il classico rigorino, che l’AIA da tempo ha detto di non fischiare. E l’intervento del VAR? Il check viene effettuato e viene deciso di lasciare la decisione di campo. In attesa delle oramai consuete spiegazioni di Open VAR in programma martedì, per Mariani e soprattutto per l’assistente Bindoni potrebbe prospettarsi un turno di stop, proprio come successo ad Abisso e Marinelli dopo Milan-Fiorentina e fermati per questo turno (dovrebbero però rientrare già per il prossimo).

