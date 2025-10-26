Difesa – Tutti over meno uno in un periodo no
- Milinkovic-Savic 7 Piazza due parate decisive. La prima, sullo 0-0, disinnescando Lautaro in uscita. La seconda, in tuffo, evitando il pari immediato di Calhanoglu.
Di Lorenzo 7 Non sbaglia un intervento, fa il solito elastico con Politano.
Juan Jesus 7 Toglie il respiro a Lautaro e Bonny, è un mastino.
Buongiorno 6 Mezzo voto in meno perché prende male il rigore che rimette (per pochi minuti) l’Inter in partita.
Beukema (45’ st) sv
Olivera (37’ pt) 7 Si applica su Dumfries, “scherza” con Luis Henrique.
Gutierrez (45’ st)sv
