Dal Maradona al red carpet: il weekend tra calcio e cinema di De Laurentiis

By Emanuela Menna
Aurelio De Laurentiis ha vissuto un weekend intenso tra le sue due grandi passioni: calcio e cinema. Sabato era allo stadio Maradona per assistere alla preziosa vittoria del Napoli contro l’Inter, mentre domenica ha preso parte alla Festa del Cinema di Roma per l’anteprima della nuova serie tv prodotta dalla sua Filmauro, con Carlo Verdone protagonista. Il patron azzurro ha così twittato a riguardo: “Da una bella serata all’altra. Dalla vittoria con l’Inter alla Festa del Cinema di Roma per l’anteprima della quarta edizione di ‘Vita da Carlo’.”

