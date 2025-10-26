Conte più chiaro di così: “Pensavano di venire qui ad ammazzarci”

Il Napoli di Conte ha battuto l’Inter ieri sera al Maradona per l’ottava di campionato di Serie A, con una gara di livello, dopo le due brutte sconfitte, una contro il Torino e l’Latra in Champions contr il PSV. La Gazzetta dello Sport scrive: “Il Milan pensava di allungare in vetta, invece si è incartato in casa contro il Pisa ultimo in classifica. L’Inter è arrivata al Maradona surfando l’onda di 7 vittorie e pensava di sorpassare il Diavolo approfittando di un Napoli reduce dai 6 sberloni di Eindhoven. Lo ha detto anche Conte: “Pensavano di venire qui ad ammazzarci. Lo avrei fatto anch’io nei loro panni”. E invece sul gradino più in alto di tutti è salito proprio Antonio, bravo a rialzare la truppa dopo due sconfitte e a ridotarla di una fame di scudetto. Non si sono viste ballerine. Solo guerrieri. Bravo Conte a gestire l’emergenza, a leggere il mach e a infierire su un’Inter svagata che ne ha combinate di tutte”.

