Conte-Lautaro, lite e insulti in mezzo al campo: “Cagòn” e “sto c…”. L’episodio e il precedente

By Giuseppe Sacco
L’argentino è intervenuto in difesa del compagno di squadra Dumfries, già in discussione col tecnico del Napoli per una presunta simulazione. Ne è nato un parapiglia che ha fatto riemergere il rapporto difficile tra i due dai tempi della comune esperienza all’Inter

 

Lautaro che dice a Conte “te la fai sotto” (eufemismo) accompagnando le parole con un gesto plateale e inequivocabile, il tecnico che risponde per le rime, urlando al suo ex giocatore tutta la propria rabbia. Ha dell’incredibile quanto successo al minuto 62 di Napoli-Inter, una partita letteralmente dominata dalle polemiche. Ma andiamo con ordine.

Conte contro tutti

 

Il ‘casus belli’ è un fallo di un giocatore del Napoli su Dumfries che, dopo un rilancio difensivo, si rotola a terra lamentando di aver subito un duro colpo. Conte, in piedi davanti alla panchina a pochi metri dall’azione, invita platealmente l’olandese a rialzarsi senza accentuare il contatto: lo stesso Dumfries, una volta ripreso il gioco, va faccia a faccia con il tecnico avversario per spiegare le proprie ragioni. Ne nasce un parapiglia davanti alla panchina azzurra, con i giocatori dell’Inter che intervengono a difesa del compagno.

L’intervento di Lautaro

Tra questi anche il capitano Lautaro Martinez, ex giocatore di Conte in nerazzurro tra il 2019 e il 2021. L’argentino, rimasto nei pressi del cerchio di centrocampo, richiama l’attenzione del suo ex allenatore rivolgendogli un gesto plateale, chiudendo la mano e indicandosi i genitali. Dal labiale sembrerebbe pronunciare l’espressione argentina “cagòn” (codardo, ndr), resa celebre dalla lite tra Tevez e Allegri qualche anno fa. La risposta di Conte, altrettanto plateale, non si fa attendere: il tecnico del Napoli rivolge un chiaro insulto al capitano dell’Inter, venendo anche ammonito dall’arbitro Mariani (parrebbe dire “sto c…” all’attaccante nerazzurro, e poi “mi deve rispettare” rivolto all’arbitro).

Il precedente del 2021

Non è la prima volta che Lautaro Martinez e Conte hanno un diverbio durante una partita: nel 2021, sostituito nel finale di una gara tra Inter e Roma, l’argentino aveva scalciato una bottiglietta provocando l’ira di Conte. Che, con lo stadio vuoto date le restrizioni Covid, se n’era uscito con l’espressione: “Sei un fenomeno del c…”. L’argentino, a quel punto, aveva invitato il suo allenatore alla resa dei conti in spogliatoio, prima che l’intervento del team manager Oriali spegnesse la polemica. Almeno fino a stasera…

Fonte: Gazzetta

