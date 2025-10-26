CdS – Stop De Bruyne, il Napoli perde un altro pezzo importante

Il centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne si è infortunato proprio dopo aver tirato il rigore che ha regalato il primo dei tre gol all’Inter, ieri sera al Maradona, ora bisognerà aspettare l’esito degli esami per capire l’entità dell’infortunio. Il Corriere dello Sport scrive: “Non resta che attendere l’esito degli esami, ora, per avere un’idea dei tempi di recupero, del suo rientro. De Bruyne si ferma sul più bello, nel bel mezzo del tour de force, con all’attivo quattro gol stagionali (miglior marcatore con Hojlund e McTominay), tutti da fermo, tre rigori e la punizione col Sassuolo all’esordio. Per Conte era già un insostituibile. Le aveva giocate tutte, sempre in campo, con notti anche magiche, come quella dei due assist per Hojlund in Champions contro lo Sporting al Maradona. Per il Napoli un’altra grave perdita. Aspettando novità sul rientro”.

Factory della Comunicazione