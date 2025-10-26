Adnkronos News

Auto con 5 ragazzi giù da un ponte, muore 25enne. Tra soccorritori anche il papà della vittima

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Un’auto con cinque ragazzi a bordo è volata giù da un ponte nelle campagne di Tempio Pausania, e nello schianto ha perso la vita un 25enne. Un dramma nel dramma: tra i vigili del fuoco intervenuti dopo l’incidente c’era anche il padre della vittima, Omar Masia di Calangianus.  Secondo una prima ricostruzione, i cinque ragazzi stavano andando a una festa di laurea quando la loro Bmw è volata fuoristrada vicino a L’Agnata, la zona dove viveva Fabrizio De André.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Fiorello: “Sanremo? Dopo cinque edizioni basta così, non sarebbe giusto”

Adnkronos News

Milano, due ragazzi feriti a coltellate: grave un 18enne

Adnkronos News

MotoGp, Alex Marquez trionfa in Malesia. Bagnaia si ritira

Adnkronos News

Cadavere in decomposizione sui binari, macabro ritrovamento a Viareggio

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.