Attacco – Il top è quasi sempre lui

By Giuseppe Sacco
I voti del cdS

 

Politano 7,5  Il vero segreto di Conte. Fa un lavoro straordinario senza smarrire qualità di colpi e inventiva. Entra nell’azione del 3-1.Elmas (35’ st) sv

Spinazzola 7  Una sola imperfezione in avvio, copre bene la fascia, interpreta più ruoli e il suo lancio per il raddoppio di McTominay è da trequartista. Lo guarda, lo vede, lo mette davanti a Sommer.

Neres 7  Fa soffrire Acerbi con i suoi tipici strappi, cuce il gioco, legge l’inserimento di Anguissa. Quel ruolo lo faceva ai tempi dell’Ajax.

