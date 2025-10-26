Attacco – Il top è quasi sempre lui
I voti del cdS
Politano 7,5 Il vero segreto di Conte. Fa un lavoro straordinario senza smarrire qualità di colpi e inventiva. Entra nell’azione del 3-1.Elmas (35’ st) sv
Spinazzola 7 Una sola imperfezione in avvio, copre bene la fascia, interpreta più ruoli e il suo lancio per il raddoppio di McTominay è da trequartista. Lo guarda, lo vede, lo mette davanti a Sommer.
Neres 7 Fa soffrire Acerbi con i suoi tipici strappi, cuce il gioco, legge l’inserimento di Anguissa. Quel ruolo lo faceva ai tempi dell’Ajax.
Lang (35’ st) sv