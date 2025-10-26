Ansia De Bruyne: si teme una lesione di alto grado

Dopo l’ultimo infortunio rimediato in partita, Kevin De Bruyne è apparso tranquillo, senza segni di particolare apprensione. Tuttavia, la sua storia clinica impone prudenza. Già nella giornata di oggi il centrocampista belga si è sottoposto a esami strumentali per valutare l’entità del problema muscolare, e le prime indicazioni – riportate da Sky Sport – parlano di una lesione di alto grado.

Lo staff tecnico e medico di Antonio Conte segue con grande attenzione l’evolversi della situazione. De Bruyne, nonostante i numerosi stop del passato, ha sempre mostrato ottima capacità di recupero, ma resta da capire se anche questa volta riuscirà a rientrare in tempi brevi.