VIVI IL LIVE – Napoli-Inter, un solo obiettivo: cancellare la figuraccia di Eindhoven! Ecco i nerazzurri allo stadio(Video)

Premi f5 per aggiornare la pagina

Factory della Comunicazione

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola, Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Neres. A disposizione: Ferrante, Spinelli, Gutierrez, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang. Allenatore: Antonio Conte.

INTER (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. A disposizione: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

16.45 – Il Napoli è appena arrivato allo stadio Maradona

DALLO SPOGLIATOIO AZZURRO

L’ARRIVO ALLO STADIO

DAL TERRENO DI GIOCO

DALL’ESTERNO DELLO STADIO (foto dell’inviato Giovanni Gambardella)

IL MARADONA ASPETTA L’INTER…

MATCHDAY

PRECEDENTI CON L’INTER

Competizione Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Fatti Subiti Serie A 158 47 41 70 174 226 Coppa Italia 13 4 3 6 10 13 Divisione Nazionale 6 1 1 4 8 23 Supercoppa Italiana 1 0 0 1 1 0 178 52 45 81 193 262

METEO SU NAPOLI

I PRECEDENTI ARBITRALI

Il fischietto laziale vanta 23 precedenti con il Napoli, per uno score totale di 15 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Mariani (Aprilia); Assistenti: Bindoni-Baccini, IV Uomo: Ayroldi. VAR: Marini; AVAR: Pezzuto.

Cancellare i sei gol subiti ad Eindhoven: è questo l’imperativo in casa Napoli, dopo il ko tennistico per 6-2 contro il Psv in Champions League, sconfitta che ha complicato non di poco il cammino europeo. La squadra di Antonio Conte – alle prese con diverse defezioni – deve rispondere anche al precedente stop in Serie A, quello contro il Torino di una settimana fa. Gli azzurri avranno davanti l’Inter, al contrario reduce da un ottimo momento di forma e desiderosa di “vendicare” l’esito finale della passata stagione nella lunga cavalcata scudetto. La spinta del Maradona potrebbe fare la differenza: chi vince si prende la vetta!