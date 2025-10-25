VIVI IL LIVE – Napoli-Inter, un solo obiettivo: cancellare la figuraccia di Eindhoven! Ecco i nerazzurri allo stadio(Video)

Premi f5 per aggiornare la pagina
LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola, Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Neres. A disposizione: Ferrante, Spinelli, Gutierrez, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang. Allenatore: Antonio Conte.
INTER (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. A disposizione: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
16.45 – Il Napoli è appena arrivato allo stadio Maradona
DALLO SPOGLIATOIO AZZURRO
L’ARRIVO ALLO STADIO
DAL TERRENO DI GIOCO
DALL’ESTERNO DELLO STADIO (foto dell’inviato Giovanni Gambardella)
IL MARADONA ASPETTA L’INTER…
MATCHDAY
PRECEDENTI CON L’INTER
|Competizione
|Giocate
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Fatti
|Subiti
|Serie A
|158
|47
|41
|70
|174
|226
|Coppa Italia
|13
|4
|3
|6
|10
|13
|Divisione Nazionale
|6
|1
|1
|4
|8
|23
|Supercoppa Italiana
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|178
|52
|45
|81
|193
|262
METEO SU NAPOLI
I PRECEDENTI ARBITRALI
Il fischietto laziale vanta 23 precedenti con il Napoli, per uno score totale di 15 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte.
DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Mariani (Aprilia); Assistenti: Bindoni-Baccini, IV Uomo: Ayroldi. VAR: Marini; AVAR: Pezzuto.
Cancellare i sei gol subiti ad Eindhoven: è questo l’imperativo in casa Napoli, dopo il ko tennistico per 6-2 contro il Psv in Champions League, sconfitta che ha complicato non di poco il cammino europeo. La squadra di Antonio Conte – alle prese con diverse defezioni – deve rispondere anche al precedente stop in Serie A, quello contro il Torino di una settimana fa. Gli azzurri avranno davanti l’Inter, al contrario reduce da un ottimo momento di forma e desiderosa di “vendicare” l’esito finale della passata stagione nella lunga cavalcata scudetto. La spinta del Maradona potrebbe fare la differenza: chi vince si prende la vetta!