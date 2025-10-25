“Togliere Rrahmani, Lobotka e Hojlund a questa squadra crea molte difficoltà”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’allenatore Stefano Napolitano:

“Lavoro nei settori giovanili e mi piace lavorare con i ragazzi. È ovvio che i 6 gol presi in Olanda bruciano, ma per me lasciano il tempo che trovano. Vado controcorrente e penso che le assenze del Napoli siano davvero pesanti. Togliere Rrahmani, Lobotka e Hojlund adesso a questa squadra crea molte difficoltà. Mi spiace dirlo ma tra Hojlund e Lucca sembra ci passino due categorie e forse anche di più.

Il rischio è che una sconfitta del genere possa lasciare strascichi, ma proprio da questi momenti si vede la forza di una squadra. Credo che bisogna cambiare modo di giocare rispetto al passato.

Lo scorso anno c’era una difesa e forte si ripartiva con Lukaku. Secondo me ripartire dall’antico al Napoli farebbe bene: ci sono due esterni fortissimi che andrebbero sfruttati. Hojlund è un attaccante da 20 gol in campionato che sa sfruttare bene la profondità”.