Adnkronos News

Terremoto in provincia di Avellino, scossa di magnitudo 4 in Irpinia

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Forte scossa di terremoto oggi sabato 25 ottobre in provincia di Avellino. Secondo la stima provvisoria dell'Ingv il sisma, registrato alle 21.49 in Irpinia, avrebbe raggiunto 4 di magnitudo. La nuova scossa, avvertita in tutte le province della Campania, in particolare nel Salernitano e in diversi quartieri di Napoli, si è verificata a 1 km da Montefredane, a una profondità di 14.1 km. La gente sì è riversata in strada in diverse cittadine dell'Irpinia. Ieri una scossa di magnitudo 3.6 si era verificata nella zona di Grottolella. "La zona interessata dal terremoto di oggi (ieri, ndr) non è quella degli eventi sismici più importanti nelle aree interne della Campania, come i terremoti dell'Irpinia del 1980 e 1962", aveva detto all'Adnkronos il presidente dell'Ingv, Fabio Florindo. "Non sono pervenute al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco richieste di soccorso o segnalazioni di danni", rendono noto, con un post su X, i vigili del fuoco.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Napoli-Inter 3-1, Marotta contro “il rigorino”. Conte: “Cerca…

Adnkronos News

Carolyn Smith, l’appello a Ballando: “Da 10 anni lotto contro il tumore,…

Adnkronos News

Elezioni regionali Puglia, comitato Lobuono: “Liste sono 4, non ammessa Forza…

Adnkronos News

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 25 ottobre

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.