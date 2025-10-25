Spinazzola: “E’ ora di tornare ad avere fame”

Dal CdS: “Leonardo Spinazzola è stato uno dei pochissimi a salvarsi dal naufragio di Eindhoven e finora è stato uno dei migliori della stagione del Napoli. Tanto da meritare dopo anni la convocazione in Nazionale: «Per me è stata una grande soddisfazione», dice a Crc. Ma il focus è tutto azzurro: «Con il Psv abbiamo subito dei gol che non sono da noi. Ci stanno mancando un po’ la paura di subire e la concentrazione esibita per esempio con il City, nonostante l’inferiorità. Ecco, ripartiamo dalle cose positive: non deve mai mancare la fame che ci ha contraddistinto». E ora, l’Inter: «Una squadra fortissima, anche più dell’anno scorso: sappiamo di dover fare una grande partita con la concentrazione e la fame giuste».”

Factory della Comunicazione