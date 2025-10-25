Serie A, Parma-Como e Udinese-Lecce formazioni ufficiali
Alle 15 inizia il sabato di Serie A con due partite: Parma-Como e Udinese-Lecce. Ecco le formazioni ufficiali delle quattro squadre:
PARMA-COMO:
PARMA – Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Keita, Estevez, Ordonez; Bernabé; Pellegrino, Cutrone.
COMO – Butez; Smolcic, Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Caqueret; Morata.
UDINESE-LECCE:
UDINESE – Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.
LECCE – Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Helgason, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente.