NewsCalcioIn Evidenza

Serie A, Parma-Como e Udinese-Lecce formazioni ufficiali

By Emanuele Arinelli
0

Alle 15 inizia il sabato di Serie A con due partite: Parma-Como e Udinese-Lecce. Ecco le formazioni ufficiali delle quattro squadre:

 

Factory della Comunicazione

PARMA-COMO:

PARMA – Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Keita, Estevez, Ordonez; Bernabé; Pellegrino, Cutrone.

COMO – Butez; Smolcic, Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Caqueret; Morata.

 

 

UDINESE-LECCE:

UDINESE – Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

LECCE – Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Helgason, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente.

Potrebbe piacerti anche
Senza categoria

Italo Cucci, giornalista: “Questo Napoli è anche più potente del Napoli di…

X

Napoli-Inter, ormai ci siamo: ecco le ultimissime

News

“Neres oggi non fa più quelle azioni esplosive che vedevamo all’inizio”

News

Restyling del Maradona: il Comune accelera per Euro 2032, 200 milioni per uno stadio…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.